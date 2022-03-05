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أعمدة الدخان تتصاعد في مدينة ماريوبول بعد دوي انفجارات

أخبار العالم

أعمدة الدخان تتصاعد في مدينة ماريوبول بعد دوي انفجارات
Globallookpress Philippe De Poulpiquet
صورة تعبيرية للجيش الأوكراني
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أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع دوي العديد من الانفجارات في مدينة ماريوبول، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف فوق المدينة.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات ماريوبول ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين إن "الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، بدء نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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