الدفاع الروسية: تم قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مواقع للجيش الروسي تعرضت للقصف بعد فتح ممرات إنسانية في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا، كما تم تفجير منزل سكني.

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وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت: "تم إطلاق نيران المدفعية على مواقع القوات المسلحة الروسية في الساعة 10:08 صباحا من اليوم السبت من مدينة ماريوبول، كما تم إطلاق نار متواصل من فولنوفاخا من الساعة 10:11 إلى 10:21 صباح اليوم".

وأضاف: "في الساعة 10:39 تم تفجير منزل سكني في ماريوبول، قد يقع ما يصل إلى 200 شخص بمن فيهم مسنون وأطفال تحت أنقاضه".

وأكد ميزينتسيف أن المتطرفين القوميين لا يسمحون للأوكرانيين المدنيين بمغادرة المدينة عبر الممرات الإنسانية.

المصدر: إنترفاكس