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شرطة دونيتسك: تفجير منزل في ماريوبول بعد الإعلان عن فتح ممرات إنسانية

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شرطة دونيتسك: تفجير منزل في ماريوبول بعد الإعلان عن فتح ممرات إنسانية
Sputnik
نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إيدوارد باسورين
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أعلن نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إيدوارد باسورين، أن كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة قامت بتفجير منزل سكني في ماريوبول بعد الإعلان عن فتح ممرات إنسانية في المدينة.

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وقال باسورين، اليوم السبت، في بث لقناة "ار بي كا" الروسية: "أريد الإشارة إلى أن تفجير المنزل تم بعد الإعلان أننا سنفتح في الساعة 10:00 صباحا من اليوم السبت ممرات إنسانية لخروج السكان المدنيين من منطقتين سكنيتين وهما فولنوفاخا وماريوبول.

وأشار إلى أن كتيبة "آزوف" المتطرفة كانت تعد خطة للقضاء على سكان المدنيين في ماريوبول وذلك بهدف اتهام روسيا بقصف المدينة.

المصدر: تاس

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