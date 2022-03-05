الرئاسة التركية: أردوغان سيبحث مع بوتين الأحد وقف الحرب في أوكرانيا

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للتباحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الأحد حول مسألة وقف "الحرب" في أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "أن تي في" التلفزيونية المحلية اليوم السبت: "هذه الحرب لا بد من وقفها فورا، ويجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويبذل رئيسنا جهودا دبلوماسية نشطة جدا.. وغدا سيجري رئيسنا محادثات مع بوتين".

المصدر: "تاس"