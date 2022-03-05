 
مباشر

الرئاسة التركية: أردوغان سيبحث مع بوتين الأحد وقف الحرب في أوكرانيا

أخبار العالم

الرئاسة التركية: أردوغان سيبحث مع بوتين الأحد وقف الحرب في أوكرانيا
AFP Ozan Kose
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj9l

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للتباحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الأحد حول مسألة وقف "الحرب" في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
تركيا: نرغب في تنظيم لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني
تركيا: نرغب في تنظيم لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "أن تي في" التلفزيونية المحلية اليوم السبت: "هذه الحرب لا بد من وقفها فورا، ويجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويبذل رئيسنا جهودا دبلوماسية نشطة جدا.. وغدا سيجري رئيسنا محادثات مع بوتين".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا