الرئاسة التركية: أردوغان سيبحث مع بوتين الأحد وقف الحرب في أوكرانيا
AFP Ozan Kose
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj9l
أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للتباحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الأحد حول مسألة وقف "الحرب" في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "أن تي في" التلفزيونية المحلية اليوم السبت: "هذه الحرب لا بد من وقفها فورا، ويجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويبذل رئيسنا جهودا دبلوماسية نشطة جدا.. وغدا سيجري رئيسنا محادثات مع بوتين".
المصدر: "تاس"