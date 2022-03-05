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البحرية الهندية تجري تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ مجنح بمدى أكبر

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البحرية الهندية تجري تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ مجنح بمدى أكبر
Sputnik
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أجرت البحرية الهندية بنجاح يوم السبت تجربة إطلاق لنسخة جديدة من صاروخ "براهموس" المجنح  بمدى أبعد.

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وقالت الخدمة الصحفية للبحرية الهندية على صفحتها في تويتر: "تم بنجاح تأكيد قدرات الضربة الدقيقة بعيدة المدى للنسخة المحسنة من صاروخ براهموس. وأظهرت الإصابة الدقيقة مدى الاستعداد القتالي والقدرة على الطيران لهذه المنصات المتقدمة".

كما نشرت البحرية الهندية شريط فيديو على "تويتر" عرض عملية إطلاق الصاروخ من سفينة حربية.

يشار على أن "براهموس" هو صاروخ مجنح أسرع من الصوت تصنعه شركة هندية بالتعاون مع شركة روسية متخصصة.

وكانت أول تجربة لهذا الصاروخ قد جرت في عام 2001، وتم إنتاج عدة إصدارات من هذا الصاروخ مخصصة لفروع القوات المسلحة الثلاث، البحرية والجوية والبرية.

المصدر: تاس

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