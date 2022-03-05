ناشط حقوقي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتخذ أي قرار بشأن دونباس لأكثر من 7 سنوات

صرح الناشط في مجال حقوق الإنسان، سيرغي يفريموف، اليوم السبت، بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تؤيد أيا من 5588 شكوى من سكان دونباس المتضررين من القصف خلال سبع سنوات.

وقال الناشط الحقوقي لوكالة سبوتنيك: "كانت الإجراءات مستمرة طوال هذا الوقت. في الواقع، لا تُثقل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأي حدود زمنية، ولا تكتب في أي مكان كم من الوقت يوجد الحد الأدنى أو الأقصى للمدة، وكم من الوقت يمكن لهذه المحكمة أن تنظر في هذه الشكوى أو تلك".

وأضاف يفريموف: "لأكثر من سبع سنوات، لم يتم اتخاذ أي قرار".

المصدر: سبوتنيك