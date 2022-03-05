"المصدرون الأتراك": استبعاد روسيا من "سويفت" يشجع التجارة بالعملات المحلية وهي الحل الأفضل

قال رئيس مجلس "المصدرين الأتراك" إسماعيل غولا، إن التجارة باستخدام العملات المحلية ستكون الحل الأفضل في مواجهة قرار استبعاد روسيا من نظام تحويل الأموال العالمي "سويفت".

وأضاف غولا، في حوار مع وكالة "الأناضول" أن "التجارة باستخدام الليرة التركية ارتفعت حوالي 100 في المئة في شهر فبراير الماضي، وأن ذلك سيشجع التجارة بالعملات المحلية بين الكثير من الدول".

وأكد أن التجارة بالعملات المحلية ستكون الحل الأفضل في مواجهة نظام "سويفت".

وتحدث غولا عن "تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الصادرات التركية للبلدين"، وعن قرار استبعاد روسيا من نظام تحويل الأموال الدولي "سويفت".

وأوضح أنه "لن تحدث مشاكل خاصة بالتسليم في الصادرات التي تتم إلى روسيا، إلا أن استبعادها من نظام "سويفت" يمكن أن يسبب لها مشاكل كثيرة فيما يخص الدفع وتحويل الأموال".

وأردف: "ستتأثر روسيا من الناحية اللوجستية إلا أن المشكلة لدى أوكرانيا أكبر من ذلك بكثير ولذلك نبذل جهودا كي لا تتأثر السياحة والصادرات التركية من هذا الوضع ونأمل أن نحافظ على مستوى علاقاتنا معها وعلى حجم التبادل التجاري بيننا".

وأكد غولا أن "حجم الصادرات التركية إلى أوكرانيا يبلغ 2,8 مليار دولار سنويا، وأنهم لم يحددوا بعد مدى تأثر حجم الصادرات من الحرب المستمرة".

وحول ما إذا كانت هناك أسواق بديلة للمنتجات التركية التي لن يمكن تصديرها بسبب الأزمة الاوكرانية، قال غولا إنه "لا يعتقد أنه ستحدث أي مشاكل بخصوص الصادرات إلى روسيا وأن روسيا ستواصل استيراد البضائع من تركيا طالما لا يوجد لديها مشاكل خاصة بالجمارك أو النقل"، أما بالنسبة لأوكرانيا: "فستكون هناك أسواق بديلة"، مشيرا إلى "وجود طلب على استيراد المنتجات التركية من مختلف دول العالم".

المصدر: الأناضول