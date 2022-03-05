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السفارة الروسية توجه مذكرة لبرلين بسبب التمييز ضد المواطنين الروس

أخبار العالم

السفارة الروسية توجه مذكرة لبرلين بسبب التمييز ضد المواطنين الروس
Sputnik
السفارة الروسية في برلين
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أرسلت سفارة روسيا الاتحادية لدى برلين مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية بسبب حالات التمييز التي يتعرض لها الروس في ألمانيا.

وقال السفير الروسي في برلين، سيرغي نيشايف، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه توجه بمذكرة لوزارة الخارجية الألمانية على خلفية التقارير التي تلقتها السفارة عن التمييز ضد مواطنيها.

وشدد على أنه "يتعين على الحكومة الألمانية إرسال إشارات قوية إلى السلطات المحلية الخدمات المدينة، والجماعات، والأجهزة الإقليمية لوقف هذا التمييز".

وأضاف السفير أن السفارات والمكاتب القنصلية الروسية في ألمانيا تواصل العمل كالمعتاد، على الرغم من التهديدات الواردة.

المصدر: نوفوستي

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