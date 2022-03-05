دونيتسك: مقاتلو "آزوف" الأوكرانية المتطرفة فجروا منزلا في ماريوبول ولا يزال 200 شخص تحت الأنقاض

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن مقاتلي جماعة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة قاموا بتفجير بناء في ماريوبول، وأن 200 شخص معظمهم نساء وأطفال لا يزالون تحت الأنقاص.

وقال بوشيلين في حديث مع "القناة الأولى" الروسية: "قبل عدة دقائق قام مقاتلو "آزوف" بتفجير العبوات الناسفة التي تم زرعها مسبقا، مما أدى إلى انهيار مبنى في شارع بولفار ميوتيدا منزل رقم 15/20".

وأضاف: "ولا يزال ما يصل إلى 200 شخص معظمهم نساء وأطفال في القبو تحت الأنقاض.

المصدر: تاس