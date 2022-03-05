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أوكرانيا.. تداول أنباء عن مقتل عضو في الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا خلال محاولة الأمن اعتقاله

وزير الدفاع التركي يتوقع تطورات إيجابية بشأن الوضع في أوكرانيا

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وزير الدفاع التركي يتوقع تطورات إيجابية بشأن الوضع في أوكرانيا
Sputnik
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتوقع تطورات إيجابية بشأن الوضع في أوكرانيا بعد مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وقال أكار: "لقد أجريت محادثات مع الوزير الروسي سيرغي شويغو، ومع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.. سنواصل مفاوضاتنا حسب الضرورة ، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. ونتطلع إلى مزيد من التطورات، ونحن في انتظار تطورات إيجابية".

من جانب آخر أشار أكار إلى أن تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا بشأن إجلاء مواطنيها، وتنتظر طائرتان تركيتان في مطار بوريسبيل الأوكراني: "في مساء يوم 24 فبراير أرسلنا طائرتين من طراز A400M للمساعدة الإنسانية. وفي نفس الوقت خططنا لإجلاء مواطنينا. وتنتظر طائرتان من طائراتنا حاليا في مطار بوريسبيل بسبب إغلاق المجال الجوي. نواصل عملنا. ونجري اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأن هذه المسألة".

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

المصدر: نوفوستي

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