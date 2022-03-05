بعد تصريحات بن سلمان عن المحادثات مع طهران.. شمخاني يعلق على مشاركة إيران بالمحادثات مع المملكة

علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، على مشاركة إيران في المحادثات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في العراق.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأدميرال علي شمخاني: "مشاركة إيران في المحادثات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في العراق، بصورة فاعلة وبأجندة واضحة، تنبع من الاستراتيجية المبدئية للجمهورية الإسلامية في مجال التعاون والصداقة مع دول الجوار على أساس تأمين المصالح المشتركة والإقليمية".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعالم العربي".

حضور فعال و با برنامه #ایران در گفتگوهای دوجانبه با عربستان سعودی به میزبانی‌ عراق، نشأت گرفته از راهبرد اصولی جمهوری اسلامی در زمینه همکاری و مودت با همسایگان بر مبنای تامین منافع دوجانبه و منطقه‌ای است. نباید فراموش کنیم که رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن جهان اسلام و جهان عرب است — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 5, 2022

وكان ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن إيران ستبقى جارة للسعودية ولا يمكنهما "التخلص" من بعضهما بعضا، ودعا لـ"حل الأمور" بينهما، مؤكدا نية الرياض مواصلة المحادثات مع طهران.

المصدر: RT