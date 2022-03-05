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بعد تصريحات بن سلمان عن المحادثات مع طهران.. شمخاني يعلق على مشاركة إيران بالمحادثات مع المملكة

أخبار العالم

بعد تصريحات بن سلمان عن المحادثات مع طهران.. شمخاني يعلق على مشاركة إيران بالمحادثات مع المملكة
AP Ebrahim Noroozi
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني
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علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، على مشاركة إيران في المحادثات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في العراق.

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محمد بن سلمان: إيران جارتنا للأبد ولن نتمكن من التخلص من بعضنا بعضا ويجب حل الأمور بيننا

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأدميرال علي شمخاني: "مشاركة إيران في المحادثات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في العراق، بصورة فاعلة وبأجندة واضحة، تنبع من الاستراتيجية المبدئية للجمهورية الإسلامية في مجال التعاون والصداقة مع دول الجوار على أساس تأمين المصالح المشتركة والإقليمية".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعالم العربي".

وكان ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن إيران ستبقى جارة للسعودية ولا يمكنهما "التخلص" من بعضهما بعضا، ودعا لـ"حل الأمور" بينهما، مؤكدا نية الرياض مواصلة المحادثات مع طهران.

المصدر: RT

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