سلوفاكيا تنفي أنباء حول خطط لنقل طائرات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية، مارتينا كوفال كاكاشتشيكوفا، ان سلوفاكيا لا تنوي نقل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا.

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وقالت: "لا تخطط سلوفاكيا لنقل طائرات للجانب الأوكراني. ولم تتم هناك أي مناقشة لهذه المسألة. لا يمكننا نقل مثل هذا الجزء الهام من دفاع أجوائنا بدون أي بديل مناسب".

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية في بداية الأسبوع الجاري بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا ستنقل لأوكرانيا 70 طائرة عسكرية من طراز "ميغ-29" و"سو-25". من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم طائرات حربية لأوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية المعلنة.

ونفت سلطات كل من بلغاريا وبولندا، سابقا، نيتهما لنقل طائرات عسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي