الصين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة" وتتعهد بمواصلة معارضة استقلال تايوان والتدخل الخارجي

أكد رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ أن حكومته تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي.

وفي حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، قال تشيانغ إن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

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وجاء في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الصينية لعام 2022 الصادرة اليوم السبت والتي نشرت كجزء من افتتاح الدورة البرلمانية: "سنواصل التمسك بالاتجاه السائد في التعامل مع تايوان، وتنفيذ استراتيجية الحزب المشتركة لحل قضية تايوان في عصر جديد، والتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة والالتزام باتفاقات عام 1992، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين البلدين. على جانبي مضيق تايوان. واعادة توحيد الوطن الام".

وأضافت الوثيقة: "كما ستواصل بكين معارضتها القاطعة لأية أعمال انفصالية تتعلق بما يسمى استقلال تايوان وتعارض بشكل قاطع تدخل القوى الخارجية".

المصدر: نوفوستي