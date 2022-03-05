القضاء الأمريكي يحكم بالإعدام على منفذ اعتداء ماراثون بوسطن عام 2013

أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة العمل بعقوبة الإعدام بحق أحد منفذي الاعتداء الدموي على ماراثون بوسطن عام 2013.

وكان قد أبطل الحكم الصادر بحق جوهر تسارناييف (28 عاما) في الاستئناف، لأسباب إجرائية متعلقة بتشكيل هيئة المحلفين واستبعاد عناصر خلال المحاكمة.

ونقضت المحكمة العليا هذا القرار بأغلبية ستة قضاة من أصل تسعة جميعهم محافظون. وقالت "ارتكب جوهر تسارناييف جرائم بغيضة".

عام 2013 زرع هذا الطالب مع شقيقه الأكبر تاميرلان قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في سباق ماراثون بوسطن ما أوقع ثلاثة قتلى بينهم فتى في الثامنة من العمر، و264 جريحا.

وتم التعرف عليهما بفضل كاميرات مراقبة. ولاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطيا أثناء هروبهما. بعد ثلاثة أيام على الاعتداء، قتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن.

عثر على جوهر تسارناييف جريحا وهو مختبئ في مركب. وكان قد كتب على أحد الجدران أنه أراد الانتقام للمسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان.

المصدر: أ ف ب