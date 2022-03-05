رئيس فنلندا: مستعدون لمناقشة انضمامنا للناتو

أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن حكومة بلاده مستعدة لتبحث مع البرلمان انضمام فنلندا إلى الناتو، نظرا لتغير موقف المواطنين تجاه هذه القضية.

وقال نينيستو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، تم بثه يوم الجمعة، إن "الوضع تغير عندنا في فنلندا، والسويد أيضا. ولأول مرة تؤيد ذلك غالبية السكان وفقا للاستطلاعات، وبالتالي فنحن منفتحون على مناقشة ذلك مع البرلمان".

ويزور نينيستو الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آفاق انضمام فنلندا للناتو، حسب التقارير الإعلامية.

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وقبيل المباحثات مع بايدن، أشاد نينيستو بمستوى الشراكة مع الولايات المتحدة.

بدوره، أشار بايدن إلى أن اللقاء يعقد "في لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا بأسرها"، مضيفا أن الولايات المتحدة والشركاء يبحثون حاليا "محاسبة روسيا" على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن إن فنلندا "شريك مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وشريك قوي للناتو، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز الأمن في منطقة بحر البلطيق".

وناقش البرلمان الفنلندي انضمام البلاد إلى الناتو في أعقاب توقيع أكثر من 50 ألف شخص على عريضة تطالب بالاستفتاء على هذا الانضمام.

ويأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي للمرة الأولى في تاريخ فنلندا، وجود أغلبية تؤيد انضمام البلاد إلى التحالف العسكري الغربي.

المصدر: RT+وكالات