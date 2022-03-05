كامالا هاريس تزور بولندا ورومانيا الأسبوع المقبل

أعلنت الإدارة الأمريكية أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور بولندا ورومانيا الأسبوع القادم.

وأكدت سابرينا سينغ المتحدثة باسم هاريس، أنها ستزور وارسو وبوخارست بين 9 و11 مارس الجاري.

إقرأ المزيد

وأضافت أن هاريس خلال لقاءاتها مع قادة بولندا ورومانيا "ستعزز تنسيقنا ردا على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وستبحث هاريس في البلدين المذكورين "دعمنا الدائم للشعب الأوكراني من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك عزمنا على فرض عواقب اقتصادية وخيمة على روسيا".

وهي تخطط أيضا لمناقشة دعم واشنطن للبلدين في استضافتهما للاجئين من الأراضي الأوكرانية.

المصدر: تاس