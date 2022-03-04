لاعب هولندي شهير يعلن إسلامه في الإمارات

أعلن النجم السابق للكرة الهولندية والعالمية والمدرب السابق كلارنس سيدورف عن اعتناقه الإسلام في الإمارات، وتحديدا في مركز الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ووجه سيدورف شكره لمتابعيه بعد تلقيه عددا كبيرا من الرسائل خلال الساعات الماضية، عقب تداول خبر دخوله الإسلام.

وكتب سيدورف على حسابه في إنستغرام: "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة حبيبتي صوفيا (زوجته)، التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وقال: "لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف! أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم".

واعتزل كلارنس سيدورف كرة القدم عام 2014، بعد رحلة مميزة في الملاعب، ويعتبر النجم الهولندي هو اللاعب الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، وهي أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان.

المصدر: RT