مدير وكالة الطاقة الذرية في طهران

مدير وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في طهران ـ (وكالة أنباء فارس)

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مساء الجمعة، وسط بوادر التوصل إلى اتفاق تؤكد طهران أنه لن يتم دون تنفيذ شروطها.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي، استقبل غروسي الذي يزور إيران "لحل وتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن بلاده "مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري" وأشار إلى أن الاتفاق النهائي، "رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة".

المصدر: وكالات