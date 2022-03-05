"قوة الاستطلاع المشتركة" تطلق مناورات في بحر البلطيق وسط التوتر مع روسيا

أطلق تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" الذي تقوده بريطانيا مناورات في بحر البلطيق لإظهار وحدة الدول الغربية على خلفية التوتر مع روسيا.

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وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس على متن الفرقاطة الدنماركية "نيلز جويل": "نشعر بالقلق من حرب باردة جديدة وإسدال ستار حديدي جديد في أوروبا".

وأضاف والاس أن العملية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها "أننا جميعا معا، سواء كنا أعضاء في الناتو أم لا، متكاتفين بقيمنا المشتركة".

وستنقل الفرقاطة بمرافقة سويدية 200 عسكري دنماركي إلى إستونيا ضمن جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي ضد روسيا.

وكانت قوة الاستطلاع المشتركة قد أعلنت قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن هذه المناورات "لإظهار حرية الحركة" في شمال أوروبا للدول العشر الأعضاء في هذا التحالف.

تم تشكيل قوة الاستطلاع المشتركة عام 2012، وتضم ثمانية أعضاء في الناتو هم المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا والنروج وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا بالإضافة إلى السويد وفنلندا غير العضوين في الناتو.

وتتركز مهمة القوة المشتركة على حماية القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق.

المصدر: "فرانس برس"