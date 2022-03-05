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البيت الأبيض يرفض دعوة سيناتور أمريكي "للتخلص" من بوتين

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البيت الأبيض يرفض دعوة سيناتور أمريكي
AP Carolyn Kaster
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي.
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أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تؤيد تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غرام الذي دعا إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن تؤيد دعوة غرام: "لا، لا ندعم قتل زعيم دولة أجنبية أو تغيير نظام فيها. هذه ليست سياسة الولايات المتحدة".

وسبق أن قال غرام عبر "تويتر" في إشارة إلى بوتين، إن الشخص "الذي سيتخلص من هذا الشاب" سيقدم خدمة لروسيا بل العالم.

وتعليقا على هذا التصريح أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الكثير من الناس "يفقدون رشدهم"، بينما طالب سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطون "بتوضيحات رسمية وإدانة حاسمة لتصريحات هذا الأمريكي".

المصدر: وكالات

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