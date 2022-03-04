بايدن ودودا يبحثان الرد على "الغزو الروسي لأوكرانيا"

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره البولندي أندجيه دودا "الرد المشترك" لبلديهما على "الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفرض عواقب على موسكو.

وجاء في بيان الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيسين بحثا "رد بلديهما بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك الجهود المستمرة لفرض عواقب وخيمة على روسيا".

وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة بأمن بولندا وجميع حلفائنا في الناتو".

ورحب بشراكة بولندا في استضافة 9 آلاف جندي أمريكي، بمن فيهم 4700 جندي إضافي تم نشرهم هناك في الأسابيع الأخيرة، لطمأنة الحلفاء في الجناح الشرقي، وردع العدوان الروسي ضد الناتو، والوقوف جنبا إلى جنب مع نظرائهم البولنديين للحفاظ على الأمن والاستقرار في أوروبا".

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وأضاف البيان أن الرئيسين "أكدا التزامهما تجاه شعب أوكرانيا، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة".

كما شكر بايدن الرئيس البولندي على استضافة بلاده 700 ألف أوكراني "وغيرهم ممن فروا من الحرب حتى الآن".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت الاتهامات الغربية بـ"غزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أن عمليتها العسكرية "لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا أو أي جزء منها".

المصدر: RT