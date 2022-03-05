الفاو: أسعار الأغذية ارتفعت عالميا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير الماضي.

وقالت المنظمة على موقعها، إن الزيوت النباتية ومنتجات الألبان تصدّرت هذا الارتفاع، بواقع 8.5 في المئة عن يناير.

وأشارت إلى أن الزيادة الحادة تلك تزامنت مع تطورات عدة بينها "الاضطرابات في منطقة البحر الأسود".

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وأوضحت "الفاو" أن مؤشرها لأسعار الأغذية ارتفع 3.9 في المئة في فبراير عن يناير، وبنسبة 24 في المئة عن مستواه العام الماضي.

وتوقعت المنظمة أن يزداد الإنتاج العالمي من القمح والذرة هذا العام، ليسجل القح 790 مليون طن.

المصدر: RT