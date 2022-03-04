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نيبينزيا: الحديث عن هجوم الجيش الروسي على محطة ذرية بأوكرانيا جزء من حملة الأكاذيب

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نيبينزيا: الحديث عن هجوم الجيش الروسي على محطة ذرية بأوكرانيا جزء من حملة الأكاذيب
Legion-Media Pacific Press Agency
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الحديث عن هجوم الجيش الروسي على محطة زابوروجيا للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا، "جزء من حملة الأكاذيب" ضد روسيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مختلقة حول ما يحدث في أوكرانيا".

وتابع: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوروجيا للطاقة الذرية، وكل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا".

وأضاف: "أنتم تحاولون تقديم القضية كأن الجيش الروسي قصف محطة الطاقة الذرية في زابوروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات لا تتطابق والواقع".

وأكد أن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها من أجل "منع الزمر القومية الأوكرانية أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استغلال الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي".

المصدر: RT+سبوتنيك

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