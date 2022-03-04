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الصين تطور مجموعة اختبار جديدة سريعة وصغيرة للكشف عن كورونا

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الصين تطور مجموعة اختبار جديدة سريعة وصغيرة للكشف عن كورونا
AP
أرشيف
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طورت جامعة صينية مجموعة اختبار لكوفيد-19 بحجم قداحة تسمح للأشخاص باختبار إصابتهم بالفيروس بأنفسهم من داخل المنزل من خلال استخدام عينات مسحة الأنف.

وقالت الجامعة إن نتيجة اختبار الفيروس، ستظهر للأشخاص في غضون 30 دقيقة.

وبمجرد طرحه في السوق، يمكن أن يكون السعر في حدود 100 يوان (15.8 دولار أمريكي) وفق ما ذكر المطور "مستشفى غرب الصين" التابع لجامعة سيتشوان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

المصدر: شينخوا

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