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نائب بريطاني يدعو الحكومة لوقف المساعدات إلى الهند

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نائب بريطاني يدعو الحكومة لوقف المساعدات إلى الهند
AP
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حث النائب البريطاني جوني ميرسر رئيس الوزراء بوريس جونسون على وقف إرسال مساعدات خارجية إلى الهند وسط امتناعها عن التصويت على قرارات في مجلس الأمن ضد روسيا.

وقال ميرسر إن على بريطانيا إنهاء هذا التبرع للهند "لأن هناك قضايا أفضل بكثير"، مشيرا إلى أنه "في 2020 و2021 قدمنا 55.3 مليون جنيه إسترليني (حوالي 74 مليون دولار) للهند كمساعدات خارجية".

وأضاف: "أنا من أشد المؤيدين للمساعدات الخارجية وصوتت ضد تقليص هذه الحكومة لها.. ومع ذلك، إذا فرضنا عقوبات على زملاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فقد حان الوقت لوقف هذه المساعدات".

هذا وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن "إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، تدرس فرض عقوبات على ​الهند​، بسبب مخزونها من المعدات العسكرية الروسية والاعتماد عليها، كجزء من العقوبات الواسعة التي يسعى الغرب لفرضها، على ​روسيا​ بسبب غزوها لأوكرانيا​".

المصدر: "الإندبندنت" + The Hill

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