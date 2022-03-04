نائب بريطاني يدعو الحكومة لوقف المساعدات إلى الهند

حث النائب البريطاني جوني ميرسر رئيس الوزراء بوريس جونسون على وقف إرسال مساعدات خارجية إلى الهند وسط امتناعها عن التصويت على قرارات في مجلس الأمن ضد روسيا.

وقال ميرسر إن على بريطانيا إنهاء هذا التبرع للهند "لأن هناك قضايا أفضل بكثير"، مشيرا إلى أنه "في 2020 و2021 قدمنا 55.3 مليون جنيه إسترليني (حوالي 74 مليون دولار) للهند كمساعدات خارجية".

وأضاف: "أنا من أشد المؤيدين للمساعدات الخارجية وصوتت ضد تقليص هذه الحكومة لها.. ومع ذلك، إذا فرضنا عقوبات على زملاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فقد حان الوقت لوقف هذه المساعدات".

In 2021/22 we are giving £55.3m to India in Foreign Aid. I am a strong supporter of foreign aid and voted against this Government’s reduction of it.



However if we sanction Putin’s mates, it’s time to end this donation too. Far worthier causes around. https://t.co/BW3mcx3xBZ — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) March 3, 2022

هذا وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن "إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، تدرس فرض عقوبات على ​الهند​، بسبب مخزونها من المعدات العسكرية الروسية والاعتماد عليها، كجزء من العقوبات الواسعة التي يسعى الغرب لفرضها، على ​روسيا​ بسبب غزوها لأوكرانيا​".

المصدر: "الإندبندنت" + The Hill