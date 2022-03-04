 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية: تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء أوكرانيا

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj2c

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع الإنساني الكارثي يتراجع في الأراضي الأوكرانية كلها تقريبا، مشيرة إلى أنه يتدهور بسرعة.

 - تم تسليم 217 طنا من الشحنات الإنسانية المختلفة إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 20 عملا إنسانيا

- أكثر من 7,5 ألف أجنبي محتجزون كرهائن في مدن أوكرانية

- لقد فقد نظام كييف بالكامل تقريبا القدرة على إدارة المناطق والمقاطعات في البلاد

- تم التخطيط لـ 35 عملية إنسانية في مناطق كييف وسومي وخاركوف وخيرسون، وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

- في مدينة سومي قام النازيون الجدد بقصف مسكن يعيش فيه طلاب هنود، وأصيب 5 أشخاص، فيما لا يزال مصير 11 غير معروف

- المسؤولون في مكتب الرئاسة الأوكرانية يرفضون المساعدة في إجلاء المدنيين من خاركوف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا