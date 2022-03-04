الأردن: تسهيل إجراءات عبور 718 أردنيا من أوكرانيا‬⁩ إلى دول مجاورة

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، أنه سهل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا‬⁩ ودول مجاورة.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬، في بيان: "إلى الآن قام موظفي السفارات المتواجدين على المعابر الحدودية الأوكرانية بتسهيل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا‬⁩ ودول مجاورة".

وأضافت: "تم تسهيل عبور 310 أردنيين إلى رومانيا، و175 إلى بولندا، و118 إلى سلوفاكيا، و81 إلى هنغاريا، و34 إلى مولدوفا.

وأعلنت وصول 232 شخصا إلى البلاد، قادمين من أوكرانيا عبر بودابست‬⁩ وبخارست‬⁩ ووارسو‬⁩.

المصدر: "عمون"