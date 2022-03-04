الأردن: تسهيل إجراءات عبور 718 أردنيا من أوكرانيا إلى دول مجاورة
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أعلن الأردن، اليوم الجمعة، أنه سهل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا ودول مجاورة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان: "إلى الآن قام موظفي السفارات المتواجدين على المعابر الحدودية الأوكرانية بتسهيل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا ودول مجاورة".
وأضافت: "تم تسهيل عبور 310 أردنيين إلى رومانيا، و175 إلى بولندا، و118 إلى سلوفاكيا، و81 إلى هنغاريا، و34 إلى مولدوفا.
وأعلنت وصول 232 شخصا إلى البلاد، قادمين من أوكرانيا عبر بودابست وبخارست ووارسو.
المصدر: "عمون"