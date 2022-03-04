الجزائر.. قتيل وعدد من الجرحى في انقلاب حافلة تقل مسافرين بولاية البويرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية البويرة في الجزائر.

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وأفادت صفحة "طريقي" الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور التابع للدرك الوطني الجزائري، عبر "فيسبوك"، بانقلاب الحافلة في الطريق السريع بين بلدية سور الغزلان وولاية البويرة على مستوى المنطقة الصناعية واد البردي اتجاه البويرة.

وأضافت: "للأسف أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد وسقوط 13 جريحا".

المصدر: RT