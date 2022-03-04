بوريل: الاتفاق النووي المقبل يراعي مصالح إيران والمحادثات تسير نحو التوصل لنتيجة نهائية

ناقش مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آخر نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات عن طهران.

وقال بوريل في محادثة هاتفية مع عبد اللهيان: "من وجهة نظرنا، إن الاتفاق المقبل يراعي المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن موقع منسق المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1، نود أن نقول إن المحادثات تسير نحو التقدم والتوصل إلى النتيجة النهائية".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني: "نحن مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري"، وشكر الجهود التي بذلها المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا وأضاف: "لكن تسرع واستعجال الجانب الغربي لا يمكن أن يحول دون مراعاة خطوط إيران الحمر".

ورحب وزير الخارجية الإيراني بـ"التوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن"، وأردف: "تواجد وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي مرهون بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة".

وأكد أمير عبد اللهيان أن "باقري وخبراء بلادنا سيبقون في فيينا لتشاور مستمر ونشط مع جميع الوفود، وسيواصل وفدنا مساعيه الجادة للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد".

وختم وزير الخارجية الايراني قوله: "أنا مستعد للحضور في فيينا عندما تقبل الأطراف الغربية بالخطوط الحمراء المتبقية التي أعلننا عنها".

المصدر: RT