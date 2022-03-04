أردوغان يعلن اتخاذ إجراءات لحماية النساء من العنف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مجموعة إجراءات تهدف إلى الحد من أعمال العنف ضد النساء، بعد عام من انسحاب تركيا من معاهدة أوروبية تاريخية لحماية النساء من العنف.

وقال أردوغان إن الإصلاحات القضائية ستؤدي إلى زيادة عقوبة السجن عند ارتكاب أعمال "القتل العمد والإيذاء المتعمد والتعذيب وسوء المعاملة" ضد النساء ورفع الحد الأدنى لعقوبة السجن للجرائم أو التهديدات ضد الأزواج السابقين أو الحاليين.

وشدد على أن الجناة لن يكونوا قادرين على الاستفادة من التخفيضات الجزائية، ما لم "يظهروا علامات ندم ملموسة" وليس مجرد سلوك جيد أثناء المحاكمات.

وفي العام الماضي، أعلن أردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعرفة باسم "اتفاقية اسطنبول"، ما أثار احتجاجات وإدانات دولية. وأكدت الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بحماية النساء، على الرغم من انسحابها من المعاهدة.

هذا وقتلت 72 امرأة في تركيا منذ بداية العام، وفقا لمنصة سنوقف قتل الإناث. قتلت 416 امرأة على الأقل في عام 2021، وعثر على عشرات القتلى في ظروف مريبة، بحسب المنظمة.

المصدر: AP