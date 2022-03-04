الصين: قانون مقاومة العقوبات الأجنبية "إجراء دفاعي" لمواجهة القمع

قال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، إن قانون مقاومة العقوبات الأجنبية الصيني، هو إجراء دفاعي لمواجهة الاحتواء والقمع.

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وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن "هذا القانون يختلف عن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول"، مشيرا إلى أن "مواجهة العقوبات والتدخل والولاية القضائية طويلة الذراع من جانب الدول الأجنبية، عبر التشريعات، تعد ممارسة شائعة في دول عديدة".

وأكد أن "هذا القانون يتمتع بخصوصية لأن "المواجهة" أصبحت بارزة". وأضاف: "في ظل مواجهة التسلط، من بين العقوبات التعسفية، تلجأ الصين إلى وسيلة قانونية لتحمي بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها الوطنية، والحقوق والمصالح المشروعة لشعبها ومؤسساتها".

وشدد المسؤول الصيني، على أن "بكين لا تسعى إلى إثارة المشاكل، لكنها أيضا لن تتراجع أمام أي مشكلة تعترض طريقها".

المصدر: "شينخوا"