لوكاشينكو يوقع قرار الاستفتاء العام حول إدخال تعديلات على دستور بيلاروس

وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قرار الاستفتاء العام حول إدخال تعديلات وإضافات على دستور الجمهورية.

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وجرت مراسم التوقيع في قصر الاستقلال بمينسك، وبثتها، اليوم الجمعة، قناة "بيلاروس-1" المحلية.

وصادقت لجنة الاقتراع البيلاروسية، أمس الخميس، على نتائج الاستفتاء العام حول إدخال تعديلات على دستور البلاد. وصوت 82,86% من المشاركين فيه لصالح التعديلات المقترحة.

وشارك في الاستفتاء الجمهوري على تعديل دستور بيلاروس الذي جرى في 27 فبراير الماضي 78,63% من المواطنين الذين لهم حق التصويت.

وقال لوكاشينكو إن دستور بيلاروس المحدث سيدخل حيز التنفيذ في 15 مارس الجاري. ووفقا له، مع اعتماد الدستور المحدث لا تزال بيلاروس تتمتع بسلطة دولة قوية. وأضاف أن الدستور الجديد يمثل لأول مرة بناء دولة بيلاروسية ذات سيادة.

اقترحت الهيئة الدستورية تعديل حوالي نصف مواد القانون الأساسي للجمهورية. وينحصر جوهر التعديلات في توضيح وظائف وسلطات رئيس الدولة والبرلمان والحكومة مع الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكم. ومن المقترح أيضا جعل مجلس الشعب لعموم بيلاروس الذي تم إنشاؤه في عام 1996 بمبادرة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أعلى هيئة تمثيلية للسلطة الشعبية ومنحه مكانة هيئة دستورية وصلاحيات إضافية.

المصدر: تاس