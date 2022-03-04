الصين: مبدأ "الصين واحدة" قاعدة تحكم العلاقات مع جميع الدول

قال مسؤول صيني، إن مبدأ "الصين واحدة" هو الأساس السياسي لتنمية العلاقات الثنائية مع جميع الدول.

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ولفت تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، إلى أن مبدأ "الصين واحدة" يحظى بإجماع ساحق لدى المجتمع الدولي وقاعدة معترف بها على نطاق واسع تحكم العلاقات الدولية.

وردا على سؤال حول العلاقات بين الصين وليتوانيا، قال: "في نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة الليتوانية لسلطات تايوان بإنشاء ما يسمى بـ"مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا"، الأمر الذي ينتهك بشدة مبدأ الصين واحدة والالتزام السياسي الذي قدمته ليتوانيا في البيان الخاص بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية".

وأشار تشانغ إلى أنه يتعين على ليتوانيا تحمل المسؤولية الكاملة عن المشاكل في العلاقات الحالية مع الصين.

المصدر: "شينخوا"