منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترحب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممرات الإنسانية

رحب زبيغنيو راو الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير خارجية بولندا، بالاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الروسي والأوكراني بشأن إنشاء ممرات إنسانية.

وكتب راو يوم الجمعة عبر حسابه في "تويتر": "أرحب بالاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.. لقد دعوت إلى هذا الأمر مع معظم دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ بداية الصراع".

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وعقد الجانبان الروسي والأوكراني أمس الخميس جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

من جهته قال مساعد الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي، "تمكنت موسكو وكييف من الاتفاق على الممرات الإنسانية للسكان".

ويتوقع عقد جولة جديدة من الحوار بين الجانبين في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس