بريطانيا.. فوضى بمحطات مترو لندن بسبب إضراب الموظفين

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن فوضى السفر لا تزال مستمرة في العاصمة لندن، لليوم الثاني على التوالي بعد إضراب نفذه عمال المترو يوم أمس واستمر لمدة 24 ساعة.

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب الذي بدأ من الدقيقة الواحدة بعد منتصف الليل في 3 مارس واستمر حتى الدقيقة الواحدة من منتصف ليل الليلة الماضية، إثر انسحاب أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT، أثر على جميع خطوط مترو أنفاق لندن.

وعلى الرغم من انتهاء الإضراب رسميا، إلا أن العديد من خطوط المترو ما زالت متأثرة هذا الصباح، وتم الإبلاغ عن عدة تأخيرات.

وتعاني خطوط The Circle وDistrict وHammersmith & City وJubilee وMetropolitan وPiccadilly جميعها من "تأخيرات شديدة"، بينما تشير خطوط Bakerloo وWaterloo & City إلى حدوث "تأخيرات طفيفة"، فيما تعمل خطوط سنترال وفيكتوريا بانتظام.

المصدر: "الإندبندنت"