صحيفة: لا يمكن للطلاب الهنود مغادرة خاركوف بسبب تصرفات السلطات الأوكرانية

أفادت صحيفة "Pioneer" بأن الطلاب الهنود المتواجدين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات ممثلي السلطات والقوات المسلحة الأوكرانية.

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وكتبت الصحيفة أن ركوب القطارات المغادرة من خاركوف لا يسمح لأحد إلا للأوكرانيين، ويتم طرد الهنود من العربات، كما يتعرضون للهجمات والضرب والاستجوابات، ويهددهم العسكريون الأوكرانيون بالسلاح.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الطلاب الذين تحدثوا أنهم دفعوا ما بين 100 و200 دولار مقابل فرصة مغادرة خاركوف، لكنهم لم يتكموا من ركوب القطارات التي تنقل الناس إلى مناطق آمنة.

وتحدثت خارشيتا، الطالبة من ولاية كارناتاكا بجنوب الهند: "بسبب نقص وسائل النقل العام مشينا 11 كيلومترا من البيت إلى المحطة، لكن لم نتمكن من ركوب القطارات المغادرة. لم نتمكن من الحصول على مساعدة من أي شخص. صوب الجيش الأوكراني الأسلحة نحونا وهددنا بطردنا إلى الشارع من ملاجئنا، حيث كنا نختبئ فيها خلال ما بين 5 إلى 6 أيام".

وأضافت الطالبة أن الطلاب ينقصهم الطعام، ولم يسمح لهم بمغادرة منازلهم، وكانت هناك حالات لطردهم من الأقبية التي تستخدم كملاجئ من القنابل. وأكدت أن محاولات الطلاب للاتصال بالسفارة الهندية في أوكرانيا لطلب المساعدة كانت فاشلة.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، سابقا أن عدة مئات من الهنود لا يزالون متواجدين في مدينة خاركوف الأوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي إن نيودلهي على اتصال بالجانبين الروسي والأوكراني بشأن السبل الممكنة لإجلاء مواطنيها من مدينتي خاركوف وسومي.

وكان هناك 20 ألف مواطن هندي في أوكرانيا قبل بدء الأزمة. ووفقا لأحدث البيانات تمكن 18000 منهم من مغادرة الأراضي الأوكرانية إلى وطنهم أو الدول المجاورة.

المصدر: تاس