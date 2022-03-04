حكومة "طالبان" تخطط لتغيير الرسوم الجمركية

قال مسؤولون أفغان إن وزارة المالية في حكومة حركة "طالبان" تخطط لتغيير الرسوم الجمركية في محاولة لتأمين المزيد من التسهيلات إلى التجار الأفغان.

وأضاف وزير المالية بالوكالة هداية الله بدري أن "الإمارة الإسلامية ستحدث تغييرات في التعريفات الجمركية على الواردات والصادرات"، مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، ولمنع الأضرار المحتملة للقطاع الخاص، سنقوم بمراجعة التعريفات الجمركية".

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومة "طالبان" الملا عبد الغني برادر إن "الإمارة الإسلامية أزالت المشاكل في الجمارك ومشاكل التجار".

ودعا وزير الصناعة والتجارة بالوكالة نور الدين عزيزي، التجار إلى "استيراد سلع عالية الجودة إلى البلاد"، مشيرا إلى أن "معدل الصادرات الأفغانية ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف: "على الرغم من المشاكل، كان لدينا 1.1 مليار دولار من الصادرات هذا العام".

المصدر: Tolo News