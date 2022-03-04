ترامب يبرم صفقة لتجنب تقديم إفادته في تحقيق المدعي العام بنيويورك

توصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام في نيويورك، يتجنب بموجبه "مؤقتا" تقديم إفادته تحت القسم، في التحقيق حول الممارسات التجارية لعائلته.

وكان القاضي آرثر إنغورون من المحكمة العليا لولاية نيويورك، أصدر حكما في فبراير الماضي، يجبر ترامب ونجليه (ترامب الابن وإيفانكا) على أن يقدموا شهاداتهم في التحقيق الذي تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس.

وبموجب الاتفاقية الجديدة بين ترامب ومكتب المدعي العام، والمفصلة في أوراق المحكمة، يجب على ترامب ونجليه تقديم إفاداتهم في غضون أسبوعين من صدور حكم من محكمة الاستئناف، إذا كان يؤيد قرار المحكمة الأدنى الذي يتطلب الإدلاء بشهادتهم.

كما وافق محامو عائلة ترامب ومكتب المدعي العام على جدول زمني سريع للإحاطة لتسريع عملية الاستئناف، مع تقديم أوراق المحكمة بحلول 31 مارس.

وقدم محامو ترامب ونجليه وثائق يوم الاثنين إلى دائرة الاستئناف بمحكمة الولاية بالولاية، سعيا منهم لإلغاء حكم القاضي مانهاتن إنغورون الصادر في 17 فبراير بإدلائهم بشهادتهم. وجادلوا بأن أمر آل ترامب بالإدلاء بشهادتهم ينتهك حقوقه الدستورية لأن الإجابات التي قدموها في التحقيق المدني الذي أجرته جيس يمكن أن تستخدم ضدهم في تحقيق جنائي مواز.

المصدر: "الغارديان"