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بومبيو: يجب أن تعترف أمريكا دبلوماسيا بتايوان "الحرة"

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بومبيو: يجب أن تعترف أمريكا دبلوماسيا بتايوان
AP
مايك بومبيو صحبة رئيسة تايوان
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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في خطاب ألقاه أثناء زيارته لجزيرة تايوان، إنه يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف دبلوماسيا بتايوان باعتبارها "دولة حرة وذات سيادة".

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وأضاف بومبيو في خطاب استضافته مؤسسة فكرية محلية، أمس الخميس، أنه بينما ينبغي لواشنطن أن تواصل التعامل مع بكين كحكومة ذات سيادة، فإن عرض الاعتراف الدبلوماسي على تايبيه "لم يعد من الممكن تجاهله أو تجنبه أو التعامل معه على أنه ثانوي".

وتابع: "أرى أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تتخذ على الفور الخطوات الضرورية التي طال انتظارها للقيام بالشيء الصحيح والواضح، وهو تقديم الاعتراف الدبلوماسي لجمهورية الصين (تايوان) بأمريكا كدولة حرة وذات سيادة."

وجمهورية الصين هو الاسم الرسمي لتايوان.

ووصل بومبيو، أحد أكثر مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب تشددا بشأن الصين، يوم الأربعاء في زيارة إلى تايوان، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وظلت واشنطن أهم حليف لتايبي وأكبر مورد للأسلحة على الرغم من تحويل الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين في عام 1979.

المصدر: أ ف ب

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