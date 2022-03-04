"وول ستريت جورنال": إيران والولايات المتحدة قريبتان جدا من إحياء الاتفاق النووي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، قال دبلوماسيون بارزون إنهم الآن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد إحياء اتفاق عام 2015، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران مقابل قيود صارمة لكنها مؤقتة على أنشطة إيران النووية.

وأوضحت أن قرب التوصل إلى الاتفاق يأتي رغم إقرار مسؤولين من البلدين أن بعض القضايا النهاية لا تزال بحاجة إلى اتفاق في الساعات المقبلة"، وهي، بحسب مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، "رغبة طهران في تخفيف مزيد من العقوبات، ورفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".

وقالت إن "القرار النهائي بخصوص الحرس الثوري قد يحتاج إلى خطوة من أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ تتمسك واشنطن بتصنيف الحرس منظمة إرهابية بسبب دوره في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مبينة أنه "رغم ذلك يبقى من المؤكد أن إدارة بايدن سترفع العقوبات عن عشرات الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الإرهابيين، وهي خطوة تثير بالفعل انتقادات في واشنطن".

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين حذروا من أن "المحادثات لم تتجاوز خط النهاية".

المصدر: "وول ستريت جورنال"