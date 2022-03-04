البيت الأبيض يبحث إرسال هاريس إلى بولندا ورومانيا

أفادت مصادر لموقع The Hill الأمريكي بأن البيت الأبيض يناقش إرسال نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بولندا ورومانيا، في الأيام المقبلة لـ"إظهار التضامن مع أوكرانيا".

وأوضحت المصادر المطلعة على النقاشات الجارية أن "البحث يشمل إرسال هاريس لزيارة القوات المتمركزة في رومانيا وربما إلى الحدود مع أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "الرحلة قد تحصل خلال الأسابيع المقبلة".

وأكدت المصادر أنه "لم يتم البحث بأن يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة إلى المنطقة"، مبينة أن "الزيارة الرئاسية يكون لديها وقع لوجستي ثقيل، بينما زيارة نائبة الرئيس سيكون لديها بصمة أصغر".

وبينما رفض مكتب هاريس التعليق على خطط السفر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن هاريس "منخرطة بعمق في تعامل الإدارة مع الحلفاء والشركاء".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنهى يوم أمس الخميس، رحلة استغرقت 6 أيام إلى بلجيكا وبولندا ومولدوفا ودول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) لـ"تقديم التطمينات والمساعدة في تنسيق الرد الدولي على الهجمات الروسية".

المصدر: The Hill