رئيس كوريا الجنوبية يدلى بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية

أدلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية العشرين حيث بدأت البلاد عملية التصويت المبكر.

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وصوت مون وعقيلته كيم جونغ-سوك وهما يرتديان كمامتي وجه وقفازات للاستعمال مرة واحدة، في مركز اقتراع داخل مركز خدمة المجتمع في منطقة سامتشيونغ-دونغ بالقرب من القصر الرئاسي بسيئول وفقا للمكتب الرئاسي.

المصدر: يونهاب

وتأتي الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تكافح البلاد فيه أسوأ موجة من جائحة كوفيد-19 نتيجة تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا.

ويكون التصويت المبكر متاحا لمن يرغب في الإدلاء بصوته قبل الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم.

وتستمر عملية التصويت المبكر في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء في يومي الجمعة والسبت.

المصدر: "يونهاب":