طليقة بيل غيتس تنتقده لصلته بإبستن المتهم بارتكاب جرائم جنسية مع الأطفال!

انتقدت ميليندا فرينش غيتس زوجها السابق بيل غيتس لأنه التقى عدة مرات مع جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية مع الأطفال والذي انتحر في 2019 أثناء انتظار المحاكمة.

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وفي أول مقابلة تلفزيونية لها منذ إعلان الزوجين طلاقهما في مايو الماضي، اعترفت فرينش غيتس أيضا بأنها قابلت إبستين ذات مرة، قائلة إنها بعد ذلك "مرت بكوابيس".

وقالت: "أردت أن أرى من يكون هذا الرجل، وقد ندمت منذ اللحظة الثانية التي دخلت فيها الباب"، دون أن توضح موعد الاجتماع. ووصفت إبستين في الاجتماع بأنه "مقيت" و"شرير جسد"، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت قد طلبت من زوجها التوقف عن مقابلته.

وأضافت: "أي من الأسئلة المتبقية حول علاقة بيل هناك، يجب على بيل الإجابة عنها، لكنني أوضحت كيف شعرت تجاهه".

وعندما سألها صحفي "سي بي إس" عما إذا كانت علاقة زوجها بإبستين لعبت دورا في طلاقهما، قالت إن ذلك كان أحد "الأشياء العديدة" التي ساهمت.

وفي أغسطس، بينما كان يتم الانتهاء من الطلاق، اعترفت بيل غيتس على شبكة "سي إن إن" بأنه كان "خطأ فادحا في قضاء بعض الوقت" مع إبستين، لكن هدفه كان جمع الأموال لمؤسسته.

ويواصل الزوجان السابقان قيادة مؤسسة بيل وميليندا غيتس غير الربحية التي تحمل اسمهما معا على الرغم من الطلاق.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خروج بيل غيتس في مارس 2020 من شركة مايكروسوفت، حدث أثناء تحقيق في علاقة غرامية أقامها مع موظفة في عام 2000.

واستقال غيتس، الذي أسس شركة مايكروسوفت في عام 1975 ولديها ثروة تبلغ 129 مليار دولار، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2000، قائلا إنه يريد التركيز على مؤسسته.

وترك وظيفته بدوام كامل في مايكروسوفت في عام 2008، لكنه احتفظ بمقعد مجلس الإدارة حتى مارس 2020.

وشنق إبستين نفسه في زنزانته في مانهاتن في أغسطس 2019، حيث كان ينتظر اتهامات بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات. وبصفته شخصا اجتماعيا ومانحا، امتدت شبكة علاقاته من الرئيسين السابقين دونالد ترامب وبيل كلينتون إلى الأمير البريطاني أندرو.

المصدر: أ ف ب