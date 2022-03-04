خبير صحي يستبعد أن تعلن منظمة الصحة العالمية نهاية الوباء في السنوات المقبلة

استبعد طبيب الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أن يتم الإعلان عن نهاية جائحة الفيروس في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون معدل الإصابة إما أكثر أو أقل لكنه لن يختفي.

وقال تيماكوف: "في السنوات القليلة المقبلة، لن يأتي بالتأكيد اليوم الذي ستعلن فيه منظمة الصحة العالمية نهاية الوباء".

وأوضح أن هناك، على سبيل المثال، جائحة السل الذي تمت مكافحته لفترة طويلة، لكنه لم يختف، جائحة فيروس كورونا ستبقى كما هي، وستكون الإصابة إما أكثر أو أقل، ولكن الفيروس لن يختفي.





إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي