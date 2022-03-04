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وزير ياباني: طوكيو ستبيع 7.5 مليون برميل من النفط من احتياطياتها

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وزير ياباني: طوكيو ستبيع 7.5 مليون برميل من النفط من احتياطياتها
Globallookpress
صورة تعبيرية أرشيفية
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قال وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني كويتشي هاجيودا إن اليابان قررت بيع 7.5 مليون برميل من احتياطياتها.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عنه: "بعد (تماشيا مع )الولايات المتحدة، قررنا الإفراج عن 7.5 مليون برميل ومواصلة المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج".

وافق أعضاء مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، مساء الثلاثاء ، على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من أجل "إرسال رسالة موحدة ومقنعة إلى أسواق النفط العالمية". 

كما أكدت أمانة منظمة "أوبك"، الأربعاء، أن دول مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي

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