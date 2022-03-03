قمة بايدن مع قادة "كواد" انتهت دون إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس قمة مع قادة تحالف الحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند لكن بيان القمة لم يشمل إدانة لعملية روسيا بأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض اجتماع بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون "لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ".

واقتصر البيان المشترك لتحالف "كواد" على إعلان أن القادة "ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا"، لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة للعمل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وجددوا دعوتهم لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي"، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحذير جديد من أهداف بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.

وامتنعت نيودلهي الأربعاء مرة أخرى عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب "روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم ضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي تدعو الهند إلى استخدام "تأثيرها" على موسكو.

المصدر: "أ ف ب"