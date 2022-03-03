البنتاغون لـ"سبوتنيك": أنشأنا خط اتصال مع وزارة الدفاع الروسية لتجنب التصعيد في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد".

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا".

وأضاف المصدر أن "ذلك تم في الأول من مارس الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.

هذا، وتواصل القوات الروسية لليوم الثامن عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: "سبوتنيك"