البنتاغون: زيلينسكي يحتفظ بالسيطرة على القوات الأوكرانية لكن نخشى على سلامته

أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن تعتقد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتفظ بالسيطرة على القوات المسلحة في البلاد.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع إن زيلينسكي "لا يزال يسيطر على قواته"، مضيفا "بالطبع ما زلنا قلقين بشأن سلامته".

ووفقا للمتحدث، فإن الجيش الأوكراني "لا يزال بإمكانه استخدام الطائرات" وكذلك استخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: RT