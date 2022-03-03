نولاند: واشنطن مستعدة دائما للحوار مع روسيا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند عن استعداد الولايات المتحدة للحوار مع روسيا.

وقالت نولاند في حديث لإذاعة "صدى موسكو" على "يوتيوب"، اليوم الخميس: "كما تعرفون تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين مرات عديدة، بينما رأينا زيادة روسيا لقدراتها العسكرية هناك".

وتابعت: "ندعو للجلوس إلى طاولة المفاوضات على مختلف المستويات، ودعونا لذلك في وقت سابق، لكن روسيا لم تتخذ موقفا جديا من هذه المقترحات. ونحن مستعدون للحديث مع الجميع في أي وقت".

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وأضافت أنه "إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعدا لسحب القوات الروسية من أوكرانيا، وإذا كان مستعدا للحديث الجدي، فنحن مستعدون للحديث معه. هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وأشارت نولاند إلى أن الولايات المتحدة لم ترفع مستوى تأهب القوات النووية من أجل عدم تأجيج الوضع وتحقيق خفض التصعيد، وأعادت إلى الأذهان تأجيل التجارب النووية الأمريكية.

وشددت على عدم جواز استخدام السلاح النووي في أي ظروف.

المصدر: "نوفوستي"