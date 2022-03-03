قائمة محتملة للشخصيات والكيانات الإيرانية التي سيتم رفع العقوبات الأمريكية عنها  

نقلت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية عن مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية أسماء بعض الشخصيات والكيانات التي سيتم حذفها من قائمة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

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وبحسب التقارير، حددت الولايات المتحدة قائمة من الأطراف التي سترفع عنها العقوبات في إطار المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتشمل القائمة أسماء مسؤولين سابقين وحاليين وعدد من الشخصيات المقربة من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، وبينهم مساعد الرئيس في الشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، والمستشار الخاص للمرشد في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، ومستشار المرشد في شؤون الصناعات العسكرية، حسين دهقان.

كما تضم القائمة أسماء عدد من المؤسسات التابعة لخامنئي مثل مكتب المرشد وسدانة الحرم الرضوي في مشهد وبعض المؤسسات التي يعين الزعيم الإيراني رؤساءها.

وتضم القائمة كذلك نحو 40 كيانا تابعا لمؤسسة الصناعات الدفاعية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وكذلك مصارف ومؤسسات مالية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وتطال القائمة أيضا الشركة الوطنية للنفط الإيراني والشركة الوطنية لناقلات النفط و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية